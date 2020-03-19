В Одесі поліцейський збив жінку на переході: його справу розслідували три роки

Одеська обласна прокуратура спільно зі слідчими територіального управління ДБР повідомила про підозру патрульному поліцейському.

Він ще влітку 2017 року здійснив ДТП, заподіявши жінці-пішоходу травми середньої тяжкості, повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

В Одесі поліцейський збив жінку на переході Пресслужба прокуратури Одеської області

Встановлено, що в липні 2017 року, поліцейський, рухаючись на службовому автомобілі по вул. Пушкінській в Одесі, повертаючи ліворуч на вул. Жуковського, не переконався у відсутності пішоходів, які перетинали проїжджу частину на дозволений сигнал світлофора, в результаті чого скоїв наїзд на жінку.

В результаті ДТП постраждала отримала перелом ключиці.

"Процес збору доказів, які могли свідчити про порушення поліцейським Правил дорожнього руху, був дуже тривалим через проведення значної кількості експертиз", – розповіли в прокуратурі.

На даний момент в суд направлено клопотання про відсторонення офіцера поліції від виконання службових обов'язків на період слідства і обрання йому запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Одеси інший поліцейський збив жінку з дитиною.

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