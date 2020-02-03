Главная Новости
3 февраля • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд. Видео

510
Читать материал на украинском

В Одессе в воскресенье, 2 февраля, был зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18 градусов.

Такие показатели характерны для последней декады апреля. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе посреди зимы расцвела калина: впечатляющие фото

Одесситы массово отправились гулять к морю, некоторые даже не отказали себе в удовольствии искупаться, хотя температура воды составляет около +8 градусов.

Также в городе вовсю цветут подснежники и крокусы, набухли почки на деревьях. Но такая весенняя погода продержится в Одессе недолго. По данным синоптиков, уже со вторника, 4 февраля, начнется похолодание с дождями, которые по ночам будут переходить в снегопады. Температура начнет повышаться только со следующего понедельника.

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд

odessa-life.od.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги