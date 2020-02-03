В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд. Видео

В Одессе в воскресенье, 2 февраля, был зафиксирован новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18 градусов.

Такие показатели характерны для последней декады апреля. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одесситы массово отправились гулять к морю, некоторые даже не отказали себе в удовольствии искупаться, хотя температура воды составляет около +8 градусов.

Также в городе вовсю цветут подснежники и крокусы, набухли почки на деревьях. Но такая весенняя погода продержится в Одессе недолго. По данным синоптиков, уже со вторника, 4 февраля, начнется похолодание с дождями, которые по ночам будут переходить в снегопады. Температура начнет повышаться только со следующего понедельника.

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд odessa-life.od.ua

В Одессе первые выходные февраля поставили температурный рекорд odessa-life.od.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Одессе посреди зимы распустились подснежники и календула.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!