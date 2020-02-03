В Одесі перші вихідні лютого поставили температурний рекорд. Відео

В Одесі в неділю, 2 лютого, було зафіксовано новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18 градусів.

Такі показники характерні для останньої декади квітня. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одесити масово вирушили гуляти до моря, деякі навіть не відмовили собі в задоволенні викупатися, хоча температура води становить близько +8 градусів.

Також в місті щосили цвітуть проліски і крокуси, набрякли бруньки на деревах. Але така весняна погода протримається в Одесі недовго. За даними синоптиків, вже з вівторка, 4 лютого, почнеться похолодання з дощами, які ночами будуть переходити в снігопади. Температура почне підвищуватися тільки з наступного понеділка.

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд odessa-life.od.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі посеред зими розпустилися підсніжники і календула.

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