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3 лютого • оновлено в 17:46
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В Одесі перші вихідні лютого поставили температурний рекорд. Відео

1.1т
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В Одесі в неділю, 2 лютого, було зафіксовано новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18 градусів.

Такі показники характерні для останньої декади квітня. Про це повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Одесити масово вирушили гуляти до моря, деякі навіть не відмовили собі в задоволенні викупатися, хоча температура води становить близько +8 градусів.

Також в місті щосили цвітуть проліски і крокуси, набрякли бруньки на деревах. Але така весняна погода протримається в Одесі недовго. За даними синоптиків, вже з вівторка, 4 лютого, почнеться похолодання з дощами, які ночами будуть переходити в снігопади. Температура почне підвищуватися тільки з наступного понеділка.

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

odessa-life.od.ua

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

В Одесі перші вихідни лютого поставили температурний рекорд

odessa-life.od.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі посеред зими розпустилися підсніжники і календула.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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hunt andres
hunt andres
А кто рекорд то поставил? Имя, сестра, назови его имя!)))))
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