В Одесі пасажири "завели зі штовхача" трамвай, що заглох: кумедне фото

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" трамвай, що заглох. Вагон несподівано зупинився, перебуваючи на розворотному кільці.

Про це повідомляє Думська з посиланням на очевидців (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

У пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" розповіли, що покарають жінку-водія за самодіяльність. Вона, нібито, повинна була викликати аварійну бригаду і не дозволяти пасажирам штовхати трамвай, навіть якщо вони самі виступили з такою ініціативою. Жінку поки відсторонили від роботи.

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" заглухлий трамвай dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Чорноморське під Одесою троє робітників загинули в будівельному вагончику під час святкування Різдва.

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