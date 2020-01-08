Головна Новини
8 січня • оновлено в 18:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" трамвай, що заглох: кумедне фото

583
Читати матеріал російською

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" трамвай, що заглох. Вагон несподівано зупинився, перебуваючи на розворотному кільці.

Про це повідомляє Думська з посиланням на очевидців (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
В Одесі влаштували незвичайний парад на Різдво: яскраві фото та відео

У пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" розповіли, що покарають жінку-водія за самодіяльність. Вона, нібито, повинна була викликати аварійну бригаду і не дозволяти пасажирам штовхати трамвай, навіть якщо вони самі виступили з такою ініціативою. Жінку поки відсторонили від роботи.

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" заглухлий трамвай

В Одесі пасажири "завели зі штовхача" заглухлий трамвай

dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Чорноморське під Одесою троє робітників загинули в будівельному вагончику під час святкування Різдва.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
трамвай новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги