В Одессе определились с судьбой сгоревшего колледжа, в котором погибли 16 человек

Здание Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25, в Одессе, в котором 4 декабря масштабный пожар унес жизни 16 человек, планируют законсервировать.

Возможность консервации 10 января обсудили в Одесской ОГА, пишет издание "Пушкинская".

Пожар в Одесском колледже Odessa.online

По словам строителей, которые обследовали здание, пожар нанес значительный ущерб дому, однако несущие конструкции не разрушил. Глава ОГА Максим Куцый сообщил, что здание могут накрыть временной крышей и закрыть доступ к нему обычным гражданам.

"Мы с руководством колледжа обратимся в Министерство образования для выделения средств на проведение работ", – сказал Куцый.

В последующем планируется сделать план реконструкции памятника архитектуры. Кроме этого, на здании установят специальные маячки для наблюдения за трещинами.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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