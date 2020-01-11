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11 января • обновлено в 13:58
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В Одессе определились с судьбой сгоревшего колледжа, в котором погибли 16 человек

1.6т
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Здание Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25, в Одессе, в котором 4 декабря масштабный пожар унес жизни 16 человек, планируют законсервировать.

Возможность консервации 10 января обсудили в Одесской ОГА, пишет издание "Пушкинская".

Пожар в Одесском колледже

Пожар в Одесском колледже

Odessa.online

По словам строителей, которые обследовали здание, пожар нанес значительный ущерб дому, однако несущие конструкции не разрушил. Глава ОГА Максим Куцый сообщил, что здание могут накрыть временной крышей и закрыть доступ к нему обычным гражданам.

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"Мы с руководством колледжа обратимся в Министерство образования для выделения средств на проведение работ", – сказал Куцый.

В последующем планируется сделать план реконструкции памятника архитектуры. Кроме этого, на здании установят специальные маячки для наблюдения за трещинами.

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Тема
Пожар в колледже Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
Дешевше побудувати нову будівлю з сучасними комунікаціями, новою електропроводкою і теплими батареями, щоби не довелося вмикати обігрівачі і переживати про загоряння дерев'яних перекриттів і стін, оштукатурених дранкою.
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