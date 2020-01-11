В Одессе определились с судьбой сгоревшего колледжа, в котором погибли 16 человек

Здание Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой, 25, в Одессе, в котором 4 декабря масштабный пожар унес жизни 16 человек, планируют законсервировать.
Возможность консервации 10 января обсудили в Одесской ОГА, пишет издание "Пушкинская".
Пожар в Одесском колледже
Odessa.online
По словам строителей, которые обследовали здание, пожар нанес значительный ущерб дому, однако несущие конструкции не разрушил. Глава ОГА Максим Куцый сообщил, что здание могут накрыть временной крышей и закрыть доступ к нему обычным гражданам.
"Мы с руководством колледжа обратимся в Министерство образования для выделения средств на проведение работ", – сказал Куцый.
В последующем планируется сделать план реконструкции памятника архитектуры. Кроме этого, на здании установят специальные маячки для наблюдения за трещинами.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Пожар в Одесском колледже начался утром 4 декабря 2019 года. Как только у студентов начались занятия, загорелся кабинет на третьем этаже.
В старом здании, известном в Одессе как дом Асвадурова, кроме колледжа размещались Институт биологии южных морей, часть Физико-химического института им. Богацкого, Археологический институт, БТИ и коммерческие предприятия.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
5 декабря около 18:00 из-под завалов достали первое найденное тело.
Одесситы массово сдавали кровь для пострадавших, из-за чего в городском центре переливания крови образовалась гигантская очередь.
11 декабря суд принял решение по директору сгоревшего колледжа. Она была отправлена под круглосуточный домашний арест.
Власти Одессы выделили пострадавшим в пожаре на улице Троицкой из благотворительного фонда горсовета от 10 до 50 тыс. грн.
Чтобы избежать ответственности, начальник Главного управления ГСЧС по Одесской области Виктор Федорчак ушел в декрет, однако позднее все же был уволен.
21 декабря Кабмин Украины официально озвучил причину трагедии.
OBOZREVATEL узнал, как живут близкие погибших при пожаре в Одесском колледже спустя месяц после трагедии
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