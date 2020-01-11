В Одесі визначилися з долею згорілого коледжу, в якому загинули 16 осіб

Будівлю Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, на вулиці Троїцькій, 25, де 4 грудня масштабна пожежа забрала життя 16 осіб, планують законсервувати.
Таку можливість 10 січня обговорили в Одеській ОДА, пише видання "Пушкінська".
Пожежа в Одеському коледжі
Odessa.online
За словами будівельників, які обстежили споруду, пожежа завдала їй значної шкоди, проте несучі конструкції не зруйнувала. Голова ОДА Максим Куций повідомив, що дім можуть накрити тимчасовим дахом і закрити доступ до нього звичайним громадянам.
"Ми з керівництвом коледжу звернемося до Міністерства освіти для виділення коштів на проведення робіт", – сказав Куций.
Надалі планується зробити план реконструкції пам'ятника архітектури. Крім цього, на будівлі встановлять спеціальні маячки для спостереження за тріщинами.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Пожежа в Одеському коледжі почалася вранці 4 грудня 2019 року. Щойно у студентів почалися заняття, зайнявся кабінет на третьому поверсі.
Крім коледжу, у старій будівлі, відомій в Одесі як будинок Асвадурова, розміщувалися Інститут біології південних морів, частина Фізико-хімічного інституту ім. Богацького, Археологічний інститут, БТІ та комерційні підприємства.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій із благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС у Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
OBOZREVATEL дізнався, як живуть близькі загиблих під час пожежі в Одеському коледжі через місяць після трагедії
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