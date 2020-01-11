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11 січня • оновлено в 14:01
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В Одесі визначилися з долею згорілого коледжу, в якому загинули 16 осіб

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Будівлю Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі, на вулиці Троїцькій, 25, де 4 грудня масштабна пожежа забрала життя 16 осіб, планують законсервувати.

Таку можливість 10 січня обговорили в Одеській ОДА, пише видання "Пушкінська".

Пожежа в Одеському коледжі

Пожежа в Одеському коледжі

Odessa.online

За словами будівельників, які обстежили споруду, пожежа завдала їй значної шкоди, проте несучі конструкції не зруйнувала. Голова ОДА Максим Куций повідомив, що дім можуть накрити тимчасовим дахом і закрити доступ до нього звичайним громадянам.

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"Ми з керівництвом коледжу звернемося до Міністерства освіти для виділення коштів на проведення робіт", – сказав Куций.

Надалі планується зробити план реконструкції пам'ятника архітектури. Крім цього, на будівлі встановлять спеціальні маячки для спостереження за тріщинами.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Лілія Лілія
Лілія Лілія
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