В Одессе неадекват неделю обстреливал квартиры с детьми: видеофакт

Неизвестный стрелок неделю терроризировал жителей многоэтажного дома на Филатова, 64 в Одессе, ведя прицельный огонь из пневматического оружия по окнам квартир.

При этом в некоторых квартирах в момент обстрела находились дети, которые могли стать мишенями. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Одессе неизвестный неделю стрелял из ружья по окнам квартир TCH

Полиция отказывалась реагировать на ситуацию, пока люди не обратились к журналистам.

"Ребенок очень испугался, теперь он в квартире один находится не может. На стук в дверь реагирует очень плохо. Нормального сна уже нет", – рассказала жительница одной из квартир многоэтажки.

Люди сами смогли определить местонахождение возможного злоумышленника. По их мнению, скорее всего, по их окнам стреляли из четвертого этажа соседнего дома.

Правоохранители после изучения траектории полета пуль заявили, что обнаружить стрелка – вопрос времени, но вероятнее всего он отделается только штрафом.

В Одессе неизвестный неделю стрелял из ружья по окнам квартир TCH

В Одессе неизвестный неделю стрелял из ружья по окнам квартир TCH

В Одессе неизвестный неделю стрелял из ружья по окнам квартир TCH

В Одессе неизвестный неделю стрелял из ружья по окнам квартир TCH

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе преступники расстреляли автомобиль инкассаторов и скрылись. Однако в результате спецоперации правоохранителей их удалось задержать в тот же день.

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