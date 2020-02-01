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1 лютого • оновлено в 13:57
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В Одесі неадекват тиждень обстрілював квартири з дітьми: відеофакт

1.9т
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Невідомий стрілець тиждень тероризував жителів багатоповерхового будинку на Філатова, 64 в Одесі, ведучи прицільний вогонь з пневматичної зброї по вікнах квартир.

При цьому в деяких квартирах в момент обстрілу перебували діти, які могли стати мішенями. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

TCH

Поліція відмовлялася реагувати на ситуацію, поки люди не звернулися до журналістів.

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"Малий дуже злякався, тепер він в квартирі один знаходиться не може. На стукіт у двері реагує дуже погано. Нормального сну вже немає", – розповіла мешканка однієї з квартир багатоповерхівки.

Люди самі змогли визначити місцезнаходження можливого зловмисника. На їхню думку, швидше за все, у їх вікна стріляли з четвертого поверху сусіднього будинку.

Правоохоронці після вивчення траєкторії польоту куль заявили, що виявити стрілка – питання часу, але найімовірніше він відбудеться лише штрафом.

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

TCH

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

TCH

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

TCH

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

В Одесі невідомий тиждень стріляв з рушниці по вікнах квартир

TCH

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі злочинці розстріляли автомобіль інкасаторів і зникли. Однак в результаті спецоперації правоохоронців їх вдалося затримати в той же день.

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Місце
Україна Одеса
Теги
стрілянина новини Одеси
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Европа...)))
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