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25 февраля • обновлено в 16:22
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В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице. Видео

1.8т
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В Одессе полицейские задержали полностью обнаженного мужчину, который перед этим сбежал из психиатрической лечебницы.

Инцидент произошел днем 25 февраля в районе улицы Академика Воробьева. Соответствующее видео выложили очевидцы инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице

В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице

xydessa

На видео можно увидеть, как несколько полицейских просят мужчину одеть штаны, но тот ведет себя неадекватно, убегает и кричит "Помогите!". При этом мужчина едва не попал под колеса проезжающих мимо автомобилей.

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В итоге полицейским удалось поймать мужчину и вернуть в медицинское учреждение.

В Одессе неадекват бегал голым по улице

В Одессе неадекват бегал голым по улице

xydessa

В Одессе неадекват бегал голым по улице

В Одессе неадекват бегал голым по улице

xydessa

В Одессе неадекват бегал голым по улице

В Одессе неадекват бегал голым по улице

xydessa

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возле мэрии Одессы полицейские задержали сумасшедшего "художника" с топором.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Ukraine The
Ukraine The
Нормал. Скоро закроют тубки и дурки. Количество таких забавных граждан на улицах возрастёт.
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