В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице. Видео

В Одессе полицейские задержали полностью обнаженного мужчину, который перед этим сбежал из психиатрической лечебницы.
Инцидент произошел днем 25 февраля в районе улицы Академика Воробьева. Соответствующее видео выложили очевидцы инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице
xydessa
На видео можно увидеть, как несколько полицейских просят мужчину одеть штаны, но тот ведет себя неадекватно, убегает и кричит "Помогите!". При этом мужчина едва не попал под колеса проезжающих мимо автомобилей.
В итоге полицейским удалось поймать мужчину и вернуть в медицинское учреждение.
В Одессе неадекват бегал голым по улице
xydessa
В Одессе неадекват бегал голым по улице
xydessa
В Одессе неадекват бегал голым по улице
xydessa
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возле мэрии Одессы полицейские задержали сумасшедшего "художника" с топором.
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