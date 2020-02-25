В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице. Видео

В Одессе полицейские задержали полностью обнаженного мужчину, который перед этим сбежал из психиатрической лечебницы.

Инцидент произошел днем 25 февраля в районе улицы Академика Воробьева. Соответствующее видео выложили очевидцы инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе неадекват сбежал из психушки и бегал голым по улице xydessa

На видео можно увидеть, как несколько полицейских просят мужчину одеть штаны, но тот ведет себя неадекватно, убегает и кричит "Помогите!". При этом мужчина едва не попал под колеса проезжающих мимо автомобилей.

В итоге полицейским удалось поймать мужчину и вернуть в медицинское учреждение.

В Одессе неадекват бегал голым по улице xydessa

В Одессе неадекват бегал голым по улице xydessa

В Одессе неадекват бегал голым по улице xydessa

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, возле мэрии Одессы полицейские задержали сумасшедшего "художника" с топором.

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