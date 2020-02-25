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25 лютого • оновлено в 16:27
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В Одесі неадекват втік із психлікарні та бігав голим по вулиці. Відео

1.8т
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В Одесі поліцейські затримали повністю оголеного чоловіка, який перед цим втік з психіатричної лікарні.

Інцидент стався вдень 25 лютого в районі вулиці Академіка Воробйова. Відповідне відео в мережу виклали очевидці інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

xydessa

На відео можна побачити, як кілька поліцейських просять чоловіка одягнути штани, але той поводиться неадекватно, тікає і кричить "Допоможіть!". При цьому чоловік ледь не потрапив під колеса проїжджаючих повз автомобілів.

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В результаті поліцейським вдалося зловити чоловіка і повернути його до медичного закладу.

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

xydessa

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

xydessa

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці

xydessa

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, біля мерії Одеси поліцейські затримали божевільного "художника" з сокирою.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Ukraine The
Ukraine The
Нормал. Скоро закроют тубки и дурки. Количество таких забавных граждан на улицах возрастёт.
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