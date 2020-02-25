В Одесі поліцейські затримали повністю оголеного чоловіка, який перед цим втік з психіатричної лікарні.
Інцидент стався вдень 25 лютого в районі вулиці Академіка Воробйова. Відповідне відео в мережу виклали очевидці інциденту (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці
xydessa
На відео можна побачити, як кілька поліцейських просять чоловіка одягнути штани, але той поводиться неадекватно, тікає і кричить "Допоможіть!". При цьому чоловік ледь не потрапив під колеса проїжджаючих повз автомобілів.
В результаті поліцейським вдалося зловити чоловіка і повернути його до медичного закладу.
В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці
xydessa
В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці
xydessa
В Одесі неадекват втік з психлікарні та бігав голим по вулиці
xydessa
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, біля мерії Одеси поліцейські затримали божевільного "художника" з сокирою.
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