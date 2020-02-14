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14 лютого • оновлено в 15:14
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В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих. Відео

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В Одесі 14 лютого у міському Палаці одружень оркестр Національної гвардії України грав для молодят романтичні композиції на честь Дня закоханих.

Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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"Тут ми побачили справжню любов. І на прикладі цих людей ми хотіли б звернутися до всього народу, щоб вони бачили, що любов – це чудова річ. Якими щасливими люди сюди заходять і якими виходять! Любов творить дива. Любов – це почуття. Музика – це теж почуття. Любов передається через музику. Без музики майже немає любові", – сказав диригент одеського оркестру Нацгвардії Олександр Федорчук.

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

В Одесі Нацгвардія яскраво привітала молодят із Днем закоханих

Odessa.online

Раніше OBOZREVATEL підготував повну програму заходів, виставок та концертів, які очікують у День закоханих жителів Одеси і численних гостей міста.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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