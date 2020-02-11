День Валентина в Одессе: куда пойти и что посмотреть 14 февраля

Ко Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, OBOZREVATEL подготовил полную программу мероприятий, выставок и концертов, ожидающих в этот день жителей Одессы и многочисленных гостей города.

Куда пойти и что посмотреть в Одессе 14 февраля moemisto.ua

Начнем с концертов. В ресторане "Облака" на ул.Екатерининской, 27/1 в 22:00 выступит певица MARUV.

В ночном клубе Palladium на Итальянском бульваре, 4 состоится концерт рэп-исполнителя лейбла Black Star Миши Марвина.

В концерт-холле "Сады Победы" на площади 10 апреля состоится сольный концерт участника группы "5nizza" Сергея Бабкина.

В клубе MINISTERIUM на ул.Гоголя, 12 пройдет концерт певца и телеведущего Олега Кензова.

Любителей классической музыки 14 февраля ждут на концерте "Музыка любви" в Одесском академическом театре Оперы и балета. Жители и гости города услышат изысканные мелодии Моцарта, Пуччини, Прокофьева, Хачатуряна и многих других.

В Филармонии на ул.Бунина, 15 пройдет симфонический концерт "I love you". Камерный симфонический оркестр "BLACK SEA Orchestra" будет исполнять исключительно романтические мелодии из репертуара Стинга, Лары Фабиан, Челентано, Пинк, песни из мюзикла "Нотр Дам" и т.д.

А в одесской кирхе (Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви) на ул.Новосельского для влюбленных устроят музыкальное романтическое шоу с органом и белым роялем. В проекте примут участие солисты Оперного театра и Музкомедии.

В арт-центре им. Веры Холодной на Французском бульваре, 33 в День всех влюбленных с 16:00 откроет свои двери "Подростковая дискотека". Там дети смогут завести новых друзей и почувствуют себя немного более самостоятельными. Их ждет крутая вечеринка с зажигательными диджеями и ведущими, где они смогут поучаствовать в танцевальном баттле и в конкурсах с подарками.

Совершеннолетних одесситов ожидает "Романтическая ночь в Одесской национальной библиотеке" на ул. Пастера, 13. С 18:00 до 22:00 гостей ждут квесты, розыгрыши, подарки, литературно-художественная программа и интеллектуальная игра "Что, где, когда?", Dance-party под звездами и многое другое.

Одесский литературный музей в День всех влюбленных приглашает на "Свидание в музее". Там можно будет поучаствовать в тематическом литературном квесте, посетить специальную экскурсию "И снова о любви", послушать концерт инструментального ансамбля "Танго втроем". В музее действует фотозона в дворцовых интерьерах.

В зоопарке 14 февраля состоится финал конкурса самой романтичной пары годы зверинца. В минувшем году звание самой романтической пары получили розовые пеликаны, а до этого – амурские тигры.

Одесский театр Музкомедии им. М.Водяного приглашает на экскурсию "Тайны ночного закулисья". Это будет путешествие по театру в полной темноте при свете фонариков. Посетители получат уникальную возможность увидеть театр "изнутри", заглянуть в самые потаенные уголки ночного театрального закулисья.

В кинотеатре "Планета Кино IMAX Таирова" на проспекте Небесной сотни ко Дню всех влюбленных покажут сборник лучших итальянских короткометражек о любви "Italian Best Shorts: Любовь в Вечном городе".

Поклонники современного юмора смогут поднять себе и своим половинкам настроение на "Неромантичном стендап-концерте" в "Терминале 42" на ул. Успенской, 44. В концерте без цензуры и купюр выступят комики Денис Дума (Киев), Кирилл Богдан (Киев), Женя Бабков, Андрей Кит (Днепр) и Ярослав Титаренко (Одесса).

А в Театре юного зрителя покажут спектакль для взрослых "Ночь Святого Валентина" – психологическую драму известного одесского драматурга Александра Марданя, которую поставил режиссер Андрей Маслов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный психолог дала советы влюбленным на День Валентина

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