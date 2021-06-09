В Одессе нашли артефакты каменного века, которым может быть 10 тыс. лет. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Одесса в деталях
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В Одессе нашли артефакты каменного века, которым может быть 10 тыс. лет. Фото

Возле Дюковского сада в Одессе ученые во время археологической разведки местности нашли артефакты каменного века. Это останки кремниевого инвентаря и фрагменты керамической посуды.

Им, предполагают археологи, может быть минимум 10 тысяч лет. Об этом сообщает телеканал "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Артефакты предварительно датировали верхним палеолитом (35-40 тысяч – 10 тысяч лет назад), и они могут быть первыми следами пребывания человека на территории современной Одессы", – говорится в материале.

Археологи нашли артефакты каменного века в Одессе
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Археолог Игорь Пиструил также поделился, что они с командой обнаружили еще отдельные находки керамических сосудов, которые, вероятно, датируются эпохой бронзы.

В Одессе нашли артефакты каменного века

"Еще нашли фрагмент амфоры – небольшой кусочек, который датируется примерно 4-3 веком до нашей эры", – добавил он.

Отмечается, что все находки уже хранятся в археологическом музее.

Артефакты обнаружили возле Дюковского сада в Одессе

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