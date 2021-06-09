В Одессе нашли артефакты каменного века, которым может быть 10 тыс. лет. Фото
Возле Дюковского сада в Одессе ученые во время археологической разведки местности нашли артефакты каменного века. Это останки кремниевого инвентаря и фрагменты керамической посуды.
Им, предполагают археологи, может быть минимум 10 тысяч лет. Об этом сообщает телеканал "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Артефакты предварительно датировали верхним палеолитом (35-40 тысяч – 10 тысяч лет назад), и они могут быть первыми следами пребывания человека на территории современной Одессы", – говорится в материале.
Археолог Игорь Пиструил также поделился, что они с командой обнаружили еще отдельные находки керамических сосудов, которые, вероятно, датируются эпохой бронзы.
"Еще нашли фрагмент амфоры – небольшой кусочек, который датируется примерно 4-3 веком до нашей эры", – добавил он.
Отмечается, что все находки уже хранятся в археологическом музее.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в прошлом году на окраине поселка Самаровка на Днепропетровщине области археологи Днепропетровского национального исторического музея обнаружили остатки старинного города 18 века.
А недавно в селе Новоалександровка этой же области был найден почти восьмиметровый курган бронзового века, в котором хоронили своих умерших индоарийские племена. Кромлех на его месте уже прозвали местным "Стоунхенджем".