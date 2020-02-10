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10 февраля • обновлено в 18:45
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В Одессе на штрафплощадке за ночь сгорели десятки авто: фото и подробности ЧП

2.5т
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В Одессе ночью 10 февраля 20 автомобилей сгорели дотла в масштабном пожаре на штрафплощадке полиции.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр ГСЧС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

ГСЧС в Одесской области

"В 4:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобилей на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта по ул. Тираспольское шоссе", – рассказали спасатели.

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Пожар тушили пять единиц спецтехники и 21 сотрудник ГСЧС. Пожарные локализовали возгорание в 04:50, а в 5:12 полностью ликвидировали пожар.

В результате уничтожено 20 автомобилей, три повреждено и спасены 150 авто. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

ГСЧС в Одесской области

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

ГСЧС в Одесской области

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили

ГСЧС в Одесской области

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе заживо сгорели рабочие в строительном вагончике.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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