В Одессе на штрафплощадке за ночь сгорели десятки авто: фото и подробности ЧП

В Одессе ночью 10 февраля 20 автомобилей сгорели дотла в масштабном пожаре на штрафплощадке полиции.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-центр ГСЧС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили ГСЧС в Одесской области

"В 4:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобилей на территории специализированной штрафплощадки временного задержания автомобилей и мототранспорта по ул. Тираспольское шоссе", – рассказали спасатели.

Пожар тушили пять единиц спецтехники и 21 сотрудник ГСЧС. Пожарные локализовали возгорание в 04:50, а в 5:12 полностью ликвидировали пожар.

В результате уничтожено 20 автомобилей, три повреждено и спасены 150 авто. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили ГСЧС в Одесской области

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили ГСЧС в Одесской области

В Одессе на штрафплощадке дотла сгорели автомобили ГСЧС в Одесской области

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Одессе заживо сгорели рабочие в строительном вагончике.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!