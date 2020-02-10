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10 лютого • оновлено в 19:02
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В Одесі на штрафмайданчику за ніч згоріли десятки авто: фото й подробиці НП

2.5т
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В Одесі вночі 10 лютого 20 автомобілів згоріли дощенту в масштабній пожежі на штрафмайданчику поліції.

Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Загиблих і потерпілих немає, повідомляє пресцентр ДСНС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

ДСНС в Одеській області

"О 4:19 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про займання автомобілів на території спеціалізованого штрафмайданчика тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту на вул. Тираспільське шосе", – розповіли рятувальники.

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НП ліквідовували п'ять одиниць спецтехніки та 21 співробітник ДСНС. Пожежники локалізували вогонь о 04:50, а о 5:12 повністю загасили полум'я.

В результаті знищено 20 автомобілів, три пошкоджено, та врятовані 150 авто. Причина пожежі та збитки встановлюються.

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

ДСНС в Одеській області

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

ДСНС в Одеській області

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі

ДСНС в Одеській області

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі живцем згоріли робітники в будівельному вагончику.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
мусора решили хвосты замести
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