В Одесі на штрафмайданчику за ніч згоріли десятки авто: фото й подробиці НП

В Одесі вночі 10 лютого 20 автомобілів згоріли дощенту в масштабній пожежі на штрафмайданчику поліції.
Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Загиблих і потерпілих немає, повідомляє пресцентр ДСНС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі
ДСНС в Одеській області
"О 4:19 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про займання автомобілів на території спеціалізованого штрафмайданчика тимчасового затримання автомобілів та мототранспорту на вул. Тираспільське шосе", – розповіли рятувальники.
НП ліквідовували п'ять одиниць спецтехніки та 21 співробітник ДСНС. Пожежники локалізували вогонь о 04:50, а о 5:12 повністю загасили полум'я.
В результаті знищено 20 автомобілів, три пошкоджено, та врятовані 150 авто. Причина пожежі та збитки встановлюються.
В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі
ДСНС в Одеській області
В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі
ДСНС в Одеській області
В Одесі на штрафмайданчику дощенту згоріли автомобілі
ДСНС в Одеській області
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Одесі живцем згоріли робітники в будівельному вагончику.
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