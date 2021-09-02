В Одессе на День города устроили яркую акцию с флагом и установили рекорд в море. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Одесса в деталях
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1,8 т.
День города Одесса 2021

В четверг, 2 сентября, свой день рождения отметил украинский город-герой и миллионник Одесса. По случаю его 227-летия жители приготовили оригинальные подарки – украсили в цвета муниципального флага рынок, а также установили рекорд в море.

Поздравил с праздником одесситов и президент Владимир Зеленский. Местные СМИ и сообщества в соцсетях поделились яркими кадрами с мероприятий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Самый большой флаг Одессы

В преддверии Дня города сотрудники продовольственного рынка "Початок", расположенного в Суворовском районе, покрасили в цвета флага Одессы один из навесов. Под ним проходит торговля с автомобилей.

Самый большой флаг Одессы на павильоне рынка
Видео дня

Площадь такого флага красного, белого и желтого цветов составила более 3000 кв. м. По словам директора рынка Александра Воропаева, огромное знамя теперь можно увидеть даже из космоса.

Огромное знамя можно увидеть из космоса

Он отметил, что идея родилась в 2013 году, передает "Думская". В то время первый навес для авто покрасили в цвета флага Украины.

Рынок "Початок"

"Украинский флаг мы запроектировали в начале 2013-го, до известных событий в Киеве. И почти сразу решили: когда построим следующий навес – там будет одесское знамя. Предполагаем, что это самый большой флаг нашего города, который есть в Украине", – рассказал Воропаев.

Теперь под одним флагом одновременно могут торговать 92 предпринимателя. Под навесом "Одесса" расположен крупный опт до 22 тонн, а под "Украиной" – фермеры с тоннажем от 3,5 до 7 тонн.

Рекорд Украины и огромный торт

Тем временем в День города, несмотря на ветреную погоду, сотни одесситов вышли в Черное море на каяках и сапах. 2 сентября они установили рекорд Украины – одновременно в море находилось 409 человек.

Одесситы установили рекорд в море

Ко всему прочему, возле памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре горожане выставили огромный праздничный торт. Угощать сладостью решили всех желающих.

Поздравление президента

Поздравил Одессу с Днем города Украинский лидер Владимир Зеленский. Обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В Украине есть города, где всегда душевно.

Есть города, где всегда вкусно.

Есть – где всегда колоритно.

Есть города, куда всегда хочется возвращаться.

И города, которые никогда не хочется покидать.

А есть Одесса.

Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше – не оставлять Одессу вообще!

Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения.

Почему мы все так ее любим?

Потому Одесса – мама.

Почему мы хотим увидеть ее снова?

Потому Одесса – мама.

Почему мы всегда ее будем защищать?

Потому Одесса – мама.

С днем рождения, Одесса!

С Днем города, дорогие одесситы!

Праздничный торт в цветах флага Одессы

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 августа в Одессе проходил 12-й Одесский международный кинофестиваль. В Национальном академическом театре оперы и балета состоялась церемония его открытия, которую посетили многие знаменитости. Кадры с красной дорожки смотрите по ссылке.

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