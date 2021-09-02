В Одессе на День города устроили яркую акцию с флагом и установили рекорд в море. Фото и видео
В четверг, 2 сентября, свой день рождения отметил украинский город-герой и миллионник Одесса. По случаю его 227-летия жители приготовили оригинальные подарки – украсили в цвета муниципального флага рынок, а также установили рекорд в море.
Поздравил с праздником одесситов и президент Владимир Зеленский. Местные СМИ и сообщества в соцсетях поделились яркими кадрами с мероприятий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).Самый большой флаг Одессы
В преддверии Дня города сотрудники продовольственного рынка "Початок", расположенного в Суворовском районе, покрасили в цвета флага Одессы один из навесов. Под ним проходит торговля с автомобилей.
Площадь такого флага красного, белого и желтого цветов составила более 3000 кв. м. По словам директора рынка Александра Воропаева, огромное знамя теперь можно увидеть даже из космоса.
Он отметил, что идея родилась в 2013 году, передает "Думская". В то время первый навес для авто покрасили в цвета флага Украины.
"Украинский флаг мы запроектировали в начале 2013-го, до известных событий в Киеве. И почти сразу решили: когда построим следующий навес – там будет одесское знамя. Предполагаем, что это самый большой флаг нашего города, который есть в Украине", – рассказал Воропаев.
Теперь под одним флагом одновременно могут торговать 92 предпринимателя. Под навесом "Одесса" расположен крупный опт до 22 тонн, а под "Украиной" – фермеры с тоннажем от 3,5 до 7 тонн.Рекорд Украины и огромный торт
Тем временем в День города, несмотря на ветреную погоду, сотни одесситов вышли в Черное море на каяках и сапах. 2 сентября они установили рекорд Украины – одновременно в море находилось 409 человек.
Ко всему прочему, возле памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре горожане выставили огромный праздничный торт. Угощать сладостью решили всех желающих.Поздравление президента
Поздравил Одессу с Днем города Украинский лидер Владимир Зеленский. Обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.
В Украине есть города, где всегда душевно.
Есть города, где всегда вкусно.
Есть – где всегда колоритно.
Есть города, куда всегда хочется возвращаться.
И города, которые никогда не хочется покидать.
А есть Одесса.
Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше – не оставлять Одессу вообще!
Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения.
Почему мы все так ее любим?
Потому Одесса – мама.
Почему мы хотим увидеть ее снова?
Потому Одесса – мама.
Почему мы всегда ее будем защищать?
Потому Одесса – мама.
С днем рождения, Одесса!
С Днем города, дорогие одесситы!
Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 августа в Одессе проходил 12-й Одесский международный кинофестиваль. В Национальном академическом театре оперы и балета состоялась церемония его открытия, которую посетили многие знаменитости. Кадры с красной дорожки смотрите по ссылке.