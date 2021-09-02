В Одессе на День города устроили яркую акцию с флагом и установили рекорд в море. Фото и видео

В четверг, 2 сентября, свой день рождения отметил украинский город-герой и миллионник Одесса. По случаю его 227-летия жители приготовили оригинальные подарки – украсили в цвета муниципального флага рынок, а также установили рекорд в море.

Поздравил с праздником одесситов и президент Владимир Зеленский. Местные СМИ и сообщества в соцсетях поделились яркими кадрами с мероприятий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В преддверии Дня города сотрудники продовольственного рынка "Початок", расположенного в Суворовском районе, покрасили в цвета флага Одессы один из навесов. Под ним проходит торговля с автомобилей.

Видео дня

Площадь такого флага красного, белого и желтого цветов составила более 3000 кв. м. По словам директора рынка Александра Воропаева, огромное знамя теперь можно увидеть даже из космоса.

Он отметил, что идея родилась в 2013 году, передает "Думская". В то время первый навес для авто покрасили в цвета флага Украины.

"Украинский флаг мы запроектировали в начале 2013-го, до известных событий в Киеве. И почти сразу решили: когда построим следующий навес – там будет одесское знамя. Предполагаем, что это самый большой флаг нашего города, который есть в Украине", – рассказал Воропаев.

Теперь под одним флагом одновременно могут торговать 92 предпринимателя. Под навесом "Одесса" расположен крупный опт до 22 тонн, а под "Украиной" – фермеры с тоннажем от 3,5 до 7 тонн.

Тем временем в День города, несмотря на ветреную погоду, сотни одесситов вышли в Черное море на каяках и сапах. 2 сентября они установили рекорд Украины – одновременно в море находилось 409 человек.

Ко всему прочему, возле памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре горожане выставили огромный праздничный торт. Угощать сладостью решили всех желающих.

Поздравил Одессу с Днем города Украинский лидер Владимир Зеленский. Обращение опубликовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.

В Украине есть города, где всегда душевно.

Есть города, где всегда вкусно.

Есть – где всегда колоритно.

Есть города, куда всегда хочется возвращаться.

И города, которые никогда не хочется покидать.

А есть Одесса.

Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше – не оставлять Одессу вообще!

Сегодня, 2 сентября, Одесса празднует день рождения.

Почему мы все так ее любим?

Потому Одесса – мама.

Почему мы хотим увидеть ее снова?

Потому Одесса – мама.

Почему мы всегда ее будем защищать?

Потому Одесса – мама.

С днем рождения, Одесса!

С Днем города, дорогие одесситы!

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 августа в Одессе проходил 12-й Одесский международный кинофестиваль. В Национальном академическом театре оперы и балета состоялась церемония его открытия, которую посетили многие знаменитости. Кадры с красной дорожки смотрите по ссылке.