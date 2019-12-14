В Одесі пасажир викрав ключі у таксиста і тут же продав автомобіль. Зловмисника затримали по гарячих слідах.

Підозрюваний увійшов в довіру до водія таксі та заволодів ключами від його автомобіля під приводом "з'їздити в банкомат за грошима", після чого зник, – повідомляє прес-служба головного управління Нацполіціі в Одеській області.

27-річний клієнт викликав таксі з Миколаєва до Одеси. На виклик приїхав 24-річний таксист. По дорозі в Одесу вони розговорилися, а по приїзду таксист ще довго катав клієнта по місту, поки той не попросив зупинитися на вулиці Ільфа і Петрова. Потім пасажир заявив, що йому потрібно в банкомат за грошима, щоб розрахуватися за поїздку. Таксист віддав ключі, після чого клієнт поїхав.

В Одесі клієнт викрав у таксиста авто і тут же його продав politeka.net

Виїхавши з Одеси, викрадач попрямував в найближчий райцентр, де відразу ж продав авто. Підозрюваного швидко затримали. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Затриманий поміщений під варту. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в рамках спецоперації поліція виявила чотири престижних автомобіля, які значилися в угоні. Серед цих іномарок – ексклюзивний позашляховик, власником якого є один з легіонерів відомого футбольного клубу.

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