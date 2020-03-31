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31 марта • обновлено в 13:51
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В Одессе и области установили палатки для зараженных коронавирусом. Фото

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На Одесщине по приказу Минздрава на базе семи медицинских учреждений 31 марта установили палатки для больных с подозрением на коронавирус.

Таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных, сообщает OBOZREVATEL.

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

Пресс-служба Одесской ОГА

Три палатки установлены непосредственно в Одессе, четыре – на территории области.

На юге Одесщины палатки размещены на территории Дунайской областной больницы (Измаил), Измаильской районной больницы (село Каменка Измаильского района), Черноморской райбольницы (Черноморск), Подольской городской больницы (Подольск). В Одессе – на базе инфекционной больницы (ул. Пастера, 5/7), больницы водников (ул. Судостроительная, 1) и городского роддома №2 (Старопортофранковская, 24).

Палатки предоставлены Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. Спасатели продезинфицировали палатки снаружи и внутри, в ближайшее время туда завезут необходимое медицинское оборудование и койки. В случае необходимости палатки будут отапливаться.

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

Пресс-служба Одесской ОГА

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

Пресс-служба Одесской ОГА

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

На Одесщине больных коронавирусом будут принимать в палатках

Пресс-служба Одесской ОГА

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве дали прогноз, когда в Украине наступит пик эпидемии.

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Тема
Коронавирус
Теги
новости Одессы инфекция ЧП в Одессе
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