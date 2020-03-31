В Одесі та області встановили намети для заражених на коронавірус. Фото

На Одещині за наказом МОЗ на базі семи медичних установ 31 березня встановили намети для хворих з підозрою на коронавірус.
Таким чином лікарі зможуть запобігти лікарняному інфікуванню і впорядкувати легких і важких хворих, повідомляє OBOZREVATEL.
На Одещині хворих на коронавірус прийматимуть в наметах
Пресслужба Одеської ОДА
Три намети встановлені безпосередньо в Одесі, чотири – на території області.
На півдні Одещини намети розміщені на території Дунайської обласної лікарні (Ізмаїл), Ізмаїльської районної лікарні (село Кам'янка Ізмаїльського району), Чорноморської райлікарні (Чорноморськ), Подільської міської лікарні (Подільськ). В Одесі – на базі інфекційної лікарні (вул. Пастера, 5/7), лікарні водників (вул. Суднобудівна, 1) та міського пологового будинку №2 (Старопортофранківська, 24).
Намети надані Держслужбою з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продезінфікували намети зовні і всередині, найближчим часом туди завезуть необхідне медичне обладнання та ліжка. У разі необхідності намети будуть опалюватися.
На Одещині хворих на коронавірус прийматимуть в наметах
Пресслужба Одеської ОДА
На Одещині хворих на коронавірус прийматимуть в наметах
Пресслужба Одеської ОДА
На Одещині хворих на коронавірус прийматимуть в наметах
Пресслужба Одеської ОДА
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні настане пік епідемії.
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