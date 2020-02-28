В Одессе четверо бандитов ворвались в дом судьи Апелляционного административного суда.
Нападение было совершено ночью 28 февраля на улице Толбухина. Преступники связали судью и его дочь, требуя указать, где хранятся деньги. Об этом изданию Odessa.Online сообщили источники в правоохранительных органах.
Бандиты напали на дом судьи в Одессе
112 Украина
Однако довести свой преступный умысел до конца бандиты не смогли из-за бдительных соседей. Те услышали подозрительный шум и вызвали полицию.
После этого преступники скрылись, их ищут.
На месте происшествия работают следователи, подробности случившегося выясняются.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция в Одессе поймала опасных бандитов, терроризировавших магазины.
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