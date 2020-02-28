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28 февраля • обновлено в 11:30
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В Одессе устроили дерзкий налет на дом судьи: подробности нападения

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В Одессе четверо бандитов ворвались в дом судьи Апелляционного административного суда.

Нападение было совершено ночью 28 февраля на улице Толбухина. Преступники связали судью и его дочь, требуя указать, где хранятся деньги. Об этом изданию Odessa.Online сообщили источники в правоохранительных органах.

Бандиты напали на дом судьи в Одессе

Бандиты напали на дом судьи в Одессе

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Однако довести свой преступный умысел до конца бандиты не смогли из-за бдительных соседей. Те услышали подозрительный шум и вызвали полицию.

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После этого преступники скрылись, их ищут.

На месте происшествия работают следователи, подробности случившегося выясняются.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полиция в Одессе поймала опасных бандитов, терроризировавших магазины.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы бандитизм
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