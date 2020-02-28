В Одесі четверо бандитів увірвалися в будинок судді Апеляційного адміністративного суду.

Напад було скоєно вночі 28 лютого на вулиці Толбухіна. Злочинці зв'язали суддю і його доньку, вимагаючи вказати, де зберігаються гроші. Про це виданню Odessa.Online повідомили джерела в правоохоронних органах.

Бандити напали на будинок судді в Одесі 112 Україна

Однак довести свій злочинний умисел до кінця бандити не змогли через пильних сусідів. Ті почули підозрілий шум і викликали поліцію.

Після цього злочинці зникли, їх шукають.

На місці події працюють слідчі, подробиці події з'ясовуються.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, поліція в Одесі зловила небезпечних бандитів, які тероризували магазини.

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