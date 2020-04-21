В Одессе новую инфекционку превратили в казарму для нацгвардейцев: эксклюзивные подробности и фото

В Одессе новый боксированный корпус детского отделения городской клинической инфекционной больницы превратили в общежитие для нацгвардейцев, охраняющих медучреждение.

Новые и реконструированные корпуса (общего и детского отделений) так и не смогли принять больных из-за коррупционной схемы местной власти. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственного источника.

Сообщается, что представители одесской власти с помощью давления на подрядчика якобы требовали от него "финансовой мотивации" за введение объекта в эксплуатацию, заблокировав расчеты со строителями.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Отметим, инфекционная больница рассчитана на 420 коек, в том числе 205 – в детском отделении.

В 2015 году для учреждения были построены новые боксированные корпуса на 65 коек и хозблок (газовая котельная, прачечная, дезинфекционная камера). Корпус разделен на 20 отдельных изолированных блоков, каждый из которых оборудован отдельным выходом и кнопкой вызова медицинского персонала.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Подрядчик, невзирая на долг в 16 млн грн, в начале 2020 года закончил реконструкцию еще одного из корпусов инфекционной больницы. Он состоит из 22-х изолированных боксов для детского отделения.

С момента окончания работ прошло более четырех месяцев, но работу строителям так и не оплатили, а само медучреждение в разгар пандемии простаивает.

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Новый корпус Одесской городской клинической инфекционной больницы

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу, поскольку в городе наибольшее количество больных коронавирусом в регионе среди медработников.

Волонтер Екатерина Ножовникова ранее заявила, что в Подольске катастрофически не хватает индивидуальных средств защиты для врачей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся