В эпицентре COVID-19 в Одесской области массово заразились медики: больницу закрыли на карантин

В Подольске Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу, поскольку в городе наибольшее количество больных коронавирусом в регионе среди медработников.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Одесской государственной администрации Максим Куцый. По его словам, все работники медучреждения в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", – написал глава ОГА.

Кроме того, по его словам, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию. Чиновники, ответственные за этот процесс, будут ежедневно докладывать о принятых мерах.

Отметим, в Одесской области состоянию на 21 апреля подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольскую – 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Екатерина Ножовникова, руководитель волонтерской группы "Корпорация монстров" заявила, что в Подольске Одесской области не хватает индивидуальных средств защиты для медиков.

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