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21 квітня • оновлено в 23:20
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В Одесі нову інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців: ексклюзивні подробиці та фото

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В Одесі новий боксований корпус дитячого відділення міської клінічної інфекційної лікарні перетворили на гуртожиток для нацгвардійців, які охороняють медустанову.

Нові та реконструйовані корпуси (загального і дитячого відділень) так і не змогли прийняти хворих через корупційну схему місцевої влади. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власного джерела.

Повідомляється, що представники одеської влади за допомогою тиску на підрядника нібито вимагали від нього "фінансової мотивації" за введення об'єкта в експлуатацію, заблокувавши розрахунки з будівельниками.

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Зазначимо, інфекційна лікарня розрахована на 420 ліжок, серед яких 205 – у дитячому відділенні.

У 2015 році для установи були побудовані нові боксовані корпуси на 65 ліжок і гоподарський блок (газова котельня, пральня, дезінфекційна камера). Корпус розділений на 20 окремих ізольованих блоків, кожен із яких обладнаний окремим виходом та кнопкою виклику медичного персоналу.

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Підрядник, незважаючи на борг у 16 млн грн, на початку 2020 року закінчив реконструкцію ще одного з корпусів інфекційної лікарні. Він складається з 22-х ізольованих боксів для дитячого відділення.

Із моменту закінчення робіт пройшло більше чотирьох місяців, але роботу будівельникам так і не оплатили, а сама медустанова в розпал пандемії простоює.

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Поки що в корпусі замість хворих розміщені українські військові (у розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фото):

В Одесі сучасну інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців

Замість хворих - нацгвардійці

В Одесі сучасну інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців

З сучасної лікарні вийшла казарма

В Одесі сучасну інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців

Замість хворих в інфекційній лікарні ночують нацгвардейци, які її охороняють

В Одесі сучасну інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців

Берци в приміщенні лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Новий корпус Одеської міської клінічної інфекційної лікарні

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Подільську Одеської області на двотижневий карантин закрили міську лікарню, оскільки в місті найбільша кількість хворих на коронавірус у регіоні серед медпрацівників.

Волонтерка Катерина Ножовнікова раніше заявила, що в Подільську катастрофічно не вистачає індивідуальних засобів захисту для лікарів.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Теги
лікарі Національна гвардія фотографии
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
и что, власть не знает, кто виноват и что делать? На хрена такая власть? Турборежимом ее подальше от Украины!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни: 21 апреля 1758 родилась Арина Родионовна Яковлева, няня Пушкина... у вас есть повод выпить...
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