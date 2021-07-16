В Аденском заливе в 38-градусную жару застряло судно с украинцами, есть погибший

Десять украинцев стали заложниками на рефрижераторном судне THORN1, которое сломалось вблизи порта Джибути в Аденском заливе. В результате погиб один моряк, не выдержав жары.

Это житель Очакова, у которого случился инсульт. О бедственном положении моряков рассказала дочь судового кока Геннадия Александра Коровник в комментарии "Думской".

Отмечается, что судно переправляли в Индию на распыл, 1 июля на нем закончилось горючее и вышло из строя оборудование. Так, 11 членов экипажа, десять среди которых – граждане Украины, оказались без кондиционеров, холодильника и даже продуктов в жару +38 градусов.

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"17 июня папа и еще пять человек вылетели в Турцию. У них был контракт на перегонку судна в Индию, но никто не сказал, в каком оно плачевном состоянии. В итоге, когда они проходили возле Джибути, у них закончилось горючее, отказали системы жизнеобеспечения, испортились продукты", – пояснила Александра.

Одесситка добавила, что THORN1 несколько дней дрейфовало в заливе, спасательные службы порта отбуксировали его ближе к берегу. Сейчас оно стоит на якоре примерно в пяти километрах от Джибути.

Известно, что сойти со сломавшегося судна удалось лишь двум членам экипажа. Остальные пребывают на борту. По словам Александры, некоторым, как и ее отцу, становится плохо. Врач добирался к ним около пяти часов, но в результате не нашел оснований для их списания на берег.

Одесситка подчеркнула, что на месте стоянки THORN1 присутствует украинский консул в Эфиопии, а также якобы представитель судовладельца – компании ILIANA SHIPPING LIMITED.

По данным портала Vesselfinder, THORN1 было построено в 1991 и ходит под флагом Либерии. Сложность решения ЧП с ним в том, что судно сменило название и флаг приписки (стал Габон), когда экипаж уже был на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях прокуратура турецкого города Искендерун арестовала четырех украинцев – капитана и трех его помощников на судне MSC CAPUCINE R, следовавшего под флагом Либерии. Их обвинили в контрабанде наркотиков, остальные члены экипажа, среди которых большинство украинцы, застряли на судне.