Ужесточение карантина: новый список пунктов пропуска в Одесской области

С 7 апреля на территории Одесской области будут действовать только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу.
Это связано с новыми ограничениями по пересечению границ, которые ввел Кабинет министров Украины, сообщает пресс-центр Одесской таможни.
Новый список пунктов пропуска в Одесской области
Одесская таможня
Кроме того, на территории Одесской области будут действовать всего 18 пунктов пропуска для разных видов транспорта.
Морские:
Одесский морской торговый порт
Морской порт "Южный"
Черноморский морской порт
Черноморский судоремонтный завод
Черноморский рыбный порт
Измаильский морской порт
Усть-Дунайский морской торговый порт
Ренийский морской торговый порт
Белгород-Днестровский морской торговый порт
Автомобильные:
Новые Трояны
Староказачье
Паланка
Рени-авто
Железнодорожные:
Фрикацей
Рени
Кучурган - Новосавицкое
Слободка - Колбасное
Воздушные:
Международный аэропорт "Одесса"
Пункты контроля:
Визирка
Одесса - Лески
Инфографика
Одесская таможня
Отметим, что пешком пересечь государственную границу в Одесской области по-прежнему нельзя.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами.
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