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7 апреля • обновлено в 12:37
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Ужесточение карантина: новый список пунктов пропуска в Одесской области

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С 7 апреля на территории Одесской области будут действовать только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу.

Это связано с новыми ограничениями по пересечению границ, которые ввел Кабинет министров Украины, сообщает пресс-центр Одесской таможни.

Новый список пунктов пропуска в Одесской области

Новый список пунктов пропуска в Одесской области

Одесская таможня

Кроме того, на территории Одесской области будут действовать всего 18 пунктов пропуска для разных видов транспорта.

Морские:

  • Одесский морской торговый порт

  • Морской порт "Южный"

  • Черноморский морской порт

  • Черноморский судоремонтный завод

  • Черноморский рыбный порт

  • Измаильский морской порт

  • Усть-Дунайский морской торговый порт

  • Ренийский морской торговый порт

  • Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:

  • Новые Трояны

  • Староказачье

  • Паланка

  • Рени-авто

Железнодорожные:

  • Фрикацей

  • Рени

  • Кучурган - Новосавицкое

  • Слободка - Колбасное

Воздушные:

  • Международный аэропорт "Одесса"

Пункты контроля:

  • Визирка

  • Одесса - Лески

Инфографика

Инфографика

Одесская таможня

Отметим, что пешком пересечь государственную границу в Одесской области по-прежнему нельзя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами.

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Место
Украина Одесса
Теги
граница карантин новости Одессы
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