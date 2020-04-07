Ужесточение карантина: новый список пунктов пропуска в Одесской области

С 7 апреля на территории Одесской области будут действовать только 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу.

Это связано с новыми ограничениями по пересечению границ, которые ввел Кабинет министров Украины, сообщает пресс-центр Одесской таможни.

Новый список пунктов пропуска в Одесской области Одесская таможня

Кроме того, на территории Одесской области будут действовать всего 18 пунктов пропуска для разных видов транспорта.

Морские:

Одесский морской торговый порт

Морской порт "Южный"

Черноморский морской порт

Черноморский судоремонтный завод

Черноморский рыбный порт

Измаильский морской порт

Усть-Дунайский морской торговый порт

Ренийский морской торговый порт

Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:

Новые Трояны

Староказачье

Паланка

Рени-авто

Железнодорожные:

Фрикацей

Рени

Кучурган - Новосавицкое

Слободка - Колбасное

Воздушные:

Международный аэропорт "Одесса"

Пункты контроля:

Визирка

Одесса - Лески

Инфографика Одесская таможня

Отметим, что пешком пересечь государственную границу в Одесской области по-прежнему нельзя.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, море и пляжи в Одессе из-за карантина закрыли лентами и шлагбаумами.

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