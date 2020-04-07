Посилення карантину: новий список пунктів пропуску в Одеській області

З 7 квітня на території Одеської області діятимуть тільки 18 пунктів пропуску та 2 пункти контролю через кордон.

Це пов'язано з новими обмеженнями по перетинанню кордонів, які ввів Кабінет міністрів України, повідомляє пресцентр Одеської митниці.

Новий список пунктів пропуску в Одеській області Одеська митниця

Крім того, на території Одеської області діятимуть лише 18 пунктів пропуску для різних видів транспорту.

Морські:

Одеський морський торговельний порт

Морський порт "Південний"

Чорноморський морський порт

Чорноморський судноремонтний завод

Чорноморський рибний порт

Ізмаїльський морський порт

Усть-Дунайський морський торговельний порт

Ренійський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Автомобільні:

нові Трояни

Старокозаче

Паланка

Рені-авто

Залізничні:

Фрікацей

Рені

Кучурган - Новосавицьке

Слобідка - Ковбасне

Повітряні:

Міжнародний аеропорт "Одеса"

Пункти контролю:

Визирка

Одеса - Ліски

інфографіка Одеська митниця

Відзначимо, що пішки перетнути державний кордон в Одеській області як і раніше не можна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками і шлагбаумами.

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