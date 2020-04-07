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7 квітня • оновлено в 13:25
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Посилення карантину: новий список пунктів пропуску в Одеській області

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З 7 квітня на території Одеської області діятимуть тільки 18 пунктів пропуску та 2 пункти контролю через кордон.

Це пов'язано з новими обмеженнями по перетинанню кордонів, які ввів Кабінет міністрів України, повідомляє пресцентр Одеської митниці.

Новий список пунктів пропуску в Одеській області

Новий список пунктів пропуску в Одеській області

Одеська митниця

Крім того, на території Одеської області діятимуть лише 18 пунктів пропуску для різних видів транспорту.

Морські:

  • Одеський морський торговельний порт

  • Морський порт "Південний"

  • Чорноморський морський порт

  • Чорноморський судноремонтний завод

  • Чорноморський рибний порт

  • Ізмаїльський морський порт

  • Усть-Дунайський морський торговельний порт

  • Ренійський морський торговельний порт

  • Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Автомобільні:

  • нові Трояни

  • Старокозаче

  • Паланка

  • Рені-авто

Залізничні:

  • Фрікацей

  • Рені

  • Кучурган - Новосавицьке

  • Слобідка - Ковбасне

Повітряні:

  • Міжнародний аеропорт "Одеса"

Пункти контролю:

  • Визирка

  • Одеса - Ліски

інфографіка

інфографіка

Одеська митниця

Відзначимо, що пішки перетнути державний кордон в Одеській області як і раніше не можна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, море і пляжі в Одесі через карантин закрили стрічками і шлагбаумами.

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Україна Одеса
Теги
кордон карантин новини Одеси
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