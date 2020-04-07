Посилення карантину: новий список пунктів пропуску в Одеській області

З 7 квітня на території Одеської області діятимуть тільки 18 пунктів пропуску та 2 пункти контролю через кордон.
Це пов'язано з новими обмеженнями по перетинанню кордонів, які ввів Кабінет міністрів України, повідомляє пресцентр Одеської митниці.
Новий список пунктів пропуску в Одеській області
Одеська митниця
Крім того, на території Одеської області діятимуть лише 18 пунктів пропуску для різних видів транспорту.
Морські:
Одеський морський торговельний порт
Морський порт "Південний"
Чорноморський морський порт
Чорноморський судноремонтний завод
Чорноморський рибний порт
Ізмаїльський морський порт
Усть-Дунайський морський торговельний порт
Ренійський морський торговельний порт
Білгород-Дністровський морський торговельний порт
Автомобільні:
нові Трояни
Старокозаче
Паланка
Рені-авто
Залізничні:
Фрікацей
Рені
Кучурган - Новосавицьке
Слобідка - Ковбасне
Повітряні:
Міжнародний аеропорт "Одеса"
Пункти контролю:
Визирка
Одеса - Ліски
інфографіка
Одеська митниця
Відзначимо, що пішки перетнути державний кордон в Одеській області як і раніше не можна.
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