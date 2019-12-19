Туман и солнце: чем одесситов порадует погода 19 декабря

В Одессе 19 декабря весь день ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха утром составит от +5 до +9 градусов, днем – до +11, а вечером вновь опустится до +5.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление – 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха в течение дня будет в районе 90%.

Также возможен туман. Видимость будет ухудшаться до 500 м.

Чем одесситов порадует погода 19 декабря Украинский гидрометцентр

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, зимняя Одесса не перестает радовать ценителей красивых пейзажей. Город укутал фантастический туман.

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