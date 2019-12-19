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19 грудня • оновлено в 07:04
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Туман і сонце: чим одеситів порадує погода 19 грудня

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В Одесі 19 грудня весь день очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря вранці становитиме від +5 до +9 градусів, вдень – до +11, а ввечері знову опуститься до +5.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Дутиме північно-західний вітер зі швидкістю від 5 до 10 м/с. Атмосферний тиск – 767 мм ртутного стовпа. Відносна вологість повітря протягом дня буде в районі 90%.

Також можливий туман. Видимість буде погіршуватися до 500 м.

Чим одеситів порадує погода 19 грудня

Чим одеситів порадує погода 19 грудня

Український гідрометцентр

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зимова Одеса не перестає радувати поціновувачів красивих пейзажів. Місто укутав фантастичний туман.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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