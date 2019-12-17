Одессу укутал фантастический туман: фото и видео

Зимняя Одесса не перестает радовать ценителей красивых пейзажей, особенно тех, кто любит смотреть на них в объективы. И если снежными видами этой зимой эстеты еще не любовались, удивить всех уже успели туманы.

Дымку, местами легкую, а кое-где – по-молочному густую – принесло в Одессу утро 17 декабря. И многие не преминули увековечить туманный город в панорамных фото и видео, чтобы потом поделиться впечатлениями в социальных сетях.

Так, видео укутанной туманом Одессы, снятое с верхних этажей многоэтажки, было опубликовано в Facebook-группе “Подслушано Одесса”.

Фотографии, также сделанные с высоты, опубликовало в своем Telegram-канале издание Dumskaya.

Одессу укутал фантастический туман dumskaya.net

Одессу укутал фантастический туман dumskaya.net

Одессу укутал фантастический туман dumskaya.net

Не менее интересными оказались виды туманной Одессы, снятые с земли. Особенно впечатляющими получились фото, которые были сделаны недалеко от моря, откуда и пришел в Одессу утренний туман. Эти снимки одесситы опубликовали в Telegram-канале “Одесса как она есть”.

Одессу укутал фантастический туман Telegram Одесса как она есть

Одессу укутал фантастический туман Telegram Одесса как она есть

Одессу укутал фантастический туман Telegram Одесса как она есть

Одессу укутал фантастический туман Telegram Одесса как она есть

Одессу укутал фантастический туман Telegram Одесса как она есть

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова в декабре расцвела калина. Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.

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