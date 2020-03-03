Проект журналистских расследований "Стоп коррупции" будет выходить на одесских каналах "Інший" и "Южная волна".

Договор на трансляцию сроком на один год был подписан в Одессе. Об этом сообщили на официальном сайте проекта stopcor.org.

Координатор общественной организации "Стоп коррупции", журналист Роман Бочкала уверен, что расследования – действенный инструмент в борбе со злоупотреблениями власти.

Телеканалы Одессы покажут журналистские расследования "Стоп коррупции" stopcor.org

"Один из наших главных инструментов в противодействии коррупции – это работа в информационном поле. Наша непосредственная задача состоит в снижении уровня этого явления на территории Украины", – рассказал Бочкала в эфире телеканала "Южная волна".

Шеф-редактор проекта Оксана Кодунова рассказала, что самым важным для ее команды журналистов-расследователей является результат, а не популярность.

Телеканалы Одессы покажут журналистские расследования "Стоп коррупции" stopcor.org

"На сегодня" СтопКор "достиг той высоты, когда мы пожинаем плоды своих расследований. У нас есть репутация честной и справедливой команды. Прежде всего, как ни странно, мы смогли этого достичь благодаря регионам. На самом деле мы не гонимся за славой и популярностью, важным для нас есть результат. Мы не делаем расследование ради расследования, нам важно добиться правды ", – отметила Кодунова

Новые расследования "Стоп коррупции" на телеканалах "Інший" и "Южная волна" зрители смогут увидеть 1 раз в две недели, а журналисты проекта будут делать специальные репортажи про Одессу и область.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе охранник Государственной академии строительства и архитектуры пообещал расстрелять журналистку, которая пришла в ВУЗ проверить пожарную безопасность.

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