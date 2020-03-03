Проєкт журналістських розслідувань "Стоп корупції" буде виходити на одеських каналах "Інший" і "Южная волна".

Договір на трансляцію терміном на один рік був підписаний в Одесі. Про це повідомили на офіційному сайті проєкту stopcor.org.

Координатор громадської організації "Стоп корупціі", журналіст Роман Бочкала впевнений, що розслідування – дієвий інструмент у боротьбі зі зловживаннями влади.

Телеканали Одеси покажуть журналістські розслідування "Стоп корупції" stopcor.org

"Один із наших головних інструментів у протидії корупції – це робота в інформаційному полі. Наше безпосереднє завдання полягає в зниженні рівня цього явища на території України", – розповів Бочкала.

Шеф-редакторка проєкту Оксана Кодунова розповіла, що найважливішим для її команди журналістів-розслідувачів є результат, а не популярність.

Телеканали Одеси покажуть журналістські розслідування "Стоп корупції" stopcor.org

"Сьогодні "СтопКор" досяг тієї висоти, коли ми пожинаємо плоди своїх розслідувань. У нас є репутація чесної і справедливої команди. Передусім, як не дивно, ми змогли цього досягти завдяки регіонам. Насправді, ми не женемося за славою і популярністю, важливим для нас є результат. Ми не робимо розслідування заради розслідування, нам важливо добитися правди", – зазначила Кодунова

Нові розслідування "Стоп корупції" на телеканалах "Інший" і "Южная волна" глядачі зможуть побачити раз на два тижні, а журналісти проєкту робитимуть спеціальні репортажі про Одесу та область.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі охоронець Державної академії будівництва та архітектури пообіцяв розстріляти журналістку, яка прийшла до ВНЗ перевірити пожежну безпеку.

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