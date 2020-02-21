Стало холодать: синоптики удивили погодой в Одессе 21 февраля

Теплый день с небольшим ночным морозом обещают Одессе и области синоптики на 21 февраля.

Так, в пятницу, 21 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 °С мороза до 1 °С тепла. Днем столбик термометра прогреется до 7 °С тепла.

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз meteo.gov.ua

В Одесской области 21 февраля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 2 °С мороза до 3 °С тепла. Днем воздух прогреется до 10 °С со знаком "+".

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз culturemeter.od.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,в Одессе на 10-й станции Большого Фонтана гостиничный комплекс "Маристелла" перекрыл горожанам доступ на пирс.

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