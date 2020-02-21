Главная Новости
21 февраля • обновлено в 07:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Стало холодать: синоптики удивили погодой в Одессе 21 февраля

575
Читать материал на украинском

Теплый день с небольшим ночным морозом обещают Одессе и области синоптики на 21 февраля.

Так, в пятницу, 21 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Новости
В Одессе над морем сняли фантастическое явление: в сети показали фото

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 °С мороза до 1 °С тепла. Днем столбик термометра прогреется до 7 °С тепла.

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз

meteo.gov.ua

В Одесской области 21 февраля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 2 °С мороза до 3 °С тепла. Днем воздух прогреется до 10 °С со знаком "+".

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз

21 февраля Одессе обещают теплый день и ночной мороз

culturemeter.od.ua

Как сообщал OBOZREVATEL,в Одессе на 10-й станции Большого Фонтана гостиничный комплекс "Маристелла" перекрыл горожанам доступ на пирс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги