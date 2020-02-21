Стало холоднішати: синоптики здивували погодою в Одесі 21 лютого

Теплий день з невеликим нічним морозом обіцяють Одесі і області синоптики на 21 лютого.

Так, в п'ятницю, 21 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 °С морозу до 1 °С тепла. Вдень стовпчик термометра прогріється до 7 °С тепла.

21 лютого Одесі обіцяють теплий день і нічний мороз meteo.gov.ua

В Одеській області 21 лютого також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Вночі температура повітря складе 2 °С морозу до 3 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 10 °С зі знаком "+".

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

21 лютого Одесі обіцяють теплий день і нічний мороз culturemeter.od.ua

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