Стало холоднішати: синоптики здивували погодою в Одесі 21 лютого

Теплий день з невеликим нічним морозом обіцяють Одесі і області синоптики на 21 лютого.
Так, в п'ятницю, 21 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 °С морозу до 1 °С тепла. Вдень стовпчик термометра прогріється до 7 °С тепла.
21 лютого Одесі обіцяють теплий день і нічний мороз
meteo.gov.ua
В Одеській області 21 лютого також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.
Вночі температура повітря складе 2 °С морозу до 3 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 10 °С зі знаком "+".
На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.
21 лютого Одесі обіцяють теплий день і нічний мороз
culturemeter.od.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на 10-й станції Великого Фонтану готельний комплекс "Марістела" перекрив городянам доступ на пірс.
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