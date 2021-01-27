Из-за снегопада в Одессе на дорогах застряли автобусы с людьми, а деревья разбили машины. Фото и видео коллапса

В Одессе из-за сильного снегопада, который начался ночью 27 января, парализовало движение на дорогах, а на улицах упало более сотни деревьев.

Как пишет "Думская", из-за непогоды в Одесской области с 21:00 часов среды запретили движение большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования госзначения.

Кроме того, движение авто всех категорий запретили на автомобильных дорогах международного значения М15 Одесса – Рени и М16 Одесса – Кучурган.

Автомобилисты, которые оказались на трассе Одесса – Кучурган, в свою очередь сообщили, что там застряли автобусы с людьми. Пробка растянулась почти на 3 км.

Волны снега на дороге под Одессой Скриншот видео

Метель заблокировала движение машин Скриншот видео

Источник видео – Telegram-канал "Думская":

В самом областном центре рухнуло уже 166 деревьев (по состоянию на 19:00 среды). Из-за этого повреждения получили десятки машин. Расчищать упавшие ветки не успевают.

Непогода в Одессе Думская

Снег повалил деревья Думская

Пострадали припаркованные автомобили Думская

Telegram-канал "Новости Одесса" передает, что по улице Ицхака Рабина дерево упало на теплотрассу и оттуда пошел фонтан кипятка. Из-за ЧП часть домов оказалась без воды и отопления.

Дерево из-за снега упало на теплотрассу Telegram / Новости Одесса

В расчистке дорог, тротуаров и межквартальных проездов участвуют 137 единиц техники и 1886 сотрудников разных коммунальных предприятий, пишет "Думская".

Кроме того, к работам присоединились сотня курсантов Военной академии Одессы.

Будущие офицеры Десантно-штурмовых войск расчищали снег в Одессе Думская

Курсанты пришли на помощь коммунальщикам Думская

Военные в Одессе Думская

Предлагаем посмотреть фото последствий непогоды в Одессе, сделанные вечером 27 января:

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

Думская; Александр Гиманов

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