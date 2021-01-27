Через снігопад в Одесі на дорогах застрягли автобуси з людьми, а дерева розбили машини. Фото і відео колапсу

В Одесі через сильний снігопад, який почався вночі 27 січня, паралізувало рух на дорогах, а на вулицях упало понад сотню дерев.

Як пише "Думська", через негоду в Одеській області з 21:00 години середи заборонили рух великовантажних транспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Крім того, рух авто всіх категорій заборонили на автомобільних дорогах міжнародного значення М15 Одеса – Рені та М16 Одеса – Кучурган.

Автомобілісти, які опинилися на трасі Одеса – Кучурган, зі свого боку повідомили, що там застрягли автобуси з людьми. Затор розтягнувся майже на 3 км.

Хвилі снігу на дорозі під Одесою Скриншот відео

Заметіль заблокувала рух машин Скриншот відео

Джерело відео – Telegram-канал "Думська":

У самому обласному центрі впало вже 166 дерев (станом на 19:00 середи). Через це пошкодження отримали десятки машин. Розчищати гілки, що впали, не встигають.

Негода в Одесі Думська

Сніг повалив дерева Думська

Постраждали припарковані автомобілі Думська

Telegram-канал "Новини Одеса" передає, що на вулиці Іцхака Рабіна дерево впало на теплотрасу, і звідти пішов фонтан окропу. Через НП частина будинків опинилася без води й опалення.

Дерево через сніг впало на теплотрасу Telegram / Новини Одеса

У розчищенні доріг, тротуарів та міжквартальних проїздів беруть участь 137 одиниць техніки і 1886 співробітників різних комунальних установ, пише "Думська".

Крім того, до робіт приєдналася сотня курсантів Військової академії Одеси.

Майбутні офіцери Десантно-штурмових військ розчищали сніг в Одесі Думська

Курсанти прийшли на допомогу комунальникам Думська

Військові в Одесі Думська

Пропонуємо подивитися фото наслідків негоди в Одесі, зроблені ввечері 27 січня:

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Думська; Олександр Гіманов

Як повідомляв OBOZREVATEL: