Одессу засыпало снегом: город "остановился" из-за непогоды. Фото и видео

В ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Движение транспорта в городе затруднено из-за деревьев, которые повалила непогода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, снегопад не прекратится в ближайшее время. Фото и видео коллапса в Одессе опубликовало местное издание "Думская" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На многих улицах образовались пробки, "остановился" почти весь центр города. Деревья из-за сильного ветра и под тяжестью снега упали на припаркованные машины в разных частях Одессы.

В связи с этим местные власти попросили горожан без надобности не выходить из дома, не пользоваться личным транспортом и не оставлять его вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Синоптики предупредили, что за сутки в Одессе выпадет более чем месячная норма осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ухудшение погоды в Украине 26 января привело к обесточиванию более чем сотни населенных пунктов и образования заторов на дорогах. Такая метеоситуация сохранится и в течение 27 января.