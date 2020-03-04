Настоящая весна, не в пример прошедшей зиме, наконец, пришла в Одессу. Стабильные "+10" и днем, и ночью обещают синоптики Одессе и области на 4 марта.

Так, в среду, 4 марта в Одессе ожидается переменная облачность, с прояснениями. Ветер южный, 9-14 м/с, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 7-9 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 12 °С выше нуля.

В Одесской области 4 марта также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-9 °С тепла. Днем воздух прогреется до 15, а местами до 20 °С тепла.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Синоптики спрогнозировали Одессе тепло до +14 Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Как сообщал OBOZREVATEL, на исходе зимы воздух над морем в Одессе прогрелся настолько, что гуляющие по побережью видят миражи, создаваемые надводной разницей температур. Над морем такое природное явление особенно впечатляет в штиль, когда стоящие на рейде суда вдруг взмывают над горизонтом.

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