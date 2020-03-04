Справжня весна, не в приклад минулої зими, нарешті, прийшла до Одеси. Стабільні "+10" і вдень, і вночі обіцяють синоптики Одесі і області на 4 березня.

Так, в середу, 4 березня в Одесі очікується мінлива хмарність, з проясненнями. Вітер південний, 9-14 м/с, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 7-9 ° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 12 °С вище нуля.

В Одеській області 4 березня також буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура повітря вночі складе 4-9 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 15, а місцями до 20 °С тепла.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Синоптики спрогнозували Одесі тепло до +14 Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Як повідомляв OBOZREVATEL, під кінець зими повітря над морем в Одесі прогрілося настільки, відпочиваючі на узбережжі бачать міражі, створювані надводної різницею температур. Над морем таке природне явище особливо вражає в штиль, коли стоять на рейді суду раптом злітають над горизонтом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!