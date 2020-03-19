СБУ задержала бандитов, грабивших сельские отделения почты на Одесщине

Сотрудники Службы безопасности Украины 18 марта задержали в Одессе членов организованной этнической группировки.

Бандиты были причастны к совершению множества разбойных нападений на офисы частных предпринимателей и государственных учреждений в Одессе и области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе задержаны бандиты, грабящие сельские отделения почты СБУ Украины

По данным следствия, в состав группы входили представители одной из нацменьшинств региона, преимущественно с криминальным прошлым.

Злоумышленники незаконно попадали в помещения, где хранилась наличность, и похищали немалые суммы денег. В частности, с начала 2020 года только на отделения "Укрпочты", расположенные в отдаленных районах области, они совершили 10 нападений и завладели средствами, предназначенными для выплаты пенсий, социальной и адресной помощи.

Продолжаются следственные действия.

В Одессе задержаны бандиты, грабящие сельские отделения почты СБУ Украины

В Одессе задержаны бандиты, грабящие сельские отделения почты СБУ Украины

В Одессе задержаны бандиты, грабящие сельские отделения почты СБУ Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ в Одессе разоблачила банду, связанную с "почетными консулами".

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