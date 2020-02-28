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28 февраля • обновлено в 11:30
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СБУ в Одессе разоблачила банду, связанную с "почетными консулами"

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Контрразведка СБУ в Одессе прекратила функционирование канала нелегальной миграции в Украине выходцев из стран Ближнего Востока.

В организованную преступную группу входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульств в Украине и частными фирмами, сообщает пресс-центр СБУ.

В Одессе разоблачили банду, связанную с "почетными консулами"

В Одессе разоблачили банду, связанную с "почетными консулами"

СБУ Украины

Злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализовывали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска".

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По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

В данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на рынке в Одессе жестоко избили вьетнамских женщин.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы задержание
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