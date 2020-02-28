СБУ в Одессе разоблачила банду, связанную с "почетными консулами"

Контрразведка СБУ в Одессе прекратила функционирование канала нелегальной миграции в Украине выходцев из стран Ближнего Востока.
В организованную преступную группу входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульств в Украине и частными фирмами, сообщает пресс-центр СБУ.
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СБУ Украины
Злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализовывали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска".
По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.
В данный момент правоохранители решают вопрос о сообщении фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.
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