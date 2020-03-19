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19 березня • оновлено в 18:05
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СБУ затримала бандитів, які грабували сільські відділення пошти на Одещині

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Співробітники Служби безпеки України від 18 березня затримали в Одесі членів організованого етнічного угруповання.

Бандити були причетні до скоєння безлічі розбійних нападів на офіси приватних підприємців і державних установ в Одесі і області. Про це повідомляє пресцентр СБУ України (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

СБУ України

За даними слідства, до складу групи входили представники однієї з нацменшин регіону, переважно з кримінальним минулим.

Зловмисники незаконно потрапляли в приміщення, де зберігалася готівка, і викрадали чималі суми грошей. Зокрема, з початку 2020 року тільки на відділення "Укрпошти", розташовані у віддалених районах області, вони зробили 10 нападів і заволоділи коштами, призначеними для виплати пенсій, соціальної та адресної допомоги.

Тривають слідчі дії.

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

СБУ України

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

СБУ України

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

В Одесі затримали бандитів, які грабували сільські відділення пошти

СБУ України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, СБУ в Одесі викрила банду, пов'язану з "почесними консулами".

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Місце
Україна Одеса
Теги
грабеж Укрпошта новини Одеси
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