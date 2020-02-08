Провисіла пару годин: в Одесі активісти демонтували останню дошку Жукову. Фото

Активісти розбили меморіальну дошку маршалу Жукову в Одесі. Вона провисіла всього кілька годин, після того, як її встановили замість іншої такої ж, розбитій патріотами напередодні.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці активіст Дем'ян Ганул, пам'ятна дошка "впала і розбилася" (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

4 лютого патріотична громадськість міста демонтувала барельєф радянському маршалу з фасаду студентського гуртожитку на вулиці Новосельського, 64. Цьому намагався перешкоджати депутат міськради Богдан Гіганов, що прославився своїм виступом на росТВ минулої осені. Але активісти заручилися письмовим дозволом ректора ВНЗ і заявили, що виконують Закон про декомунізацію.

7 лютого на місці демонтованого барельєфа з'явилася нова дошка Жукову. Через кілька годин вона "впала і розбилася".

"Яка сумна новина. Сепар Прийшли Встановити дошку кату-Жукову, но вона впала и розбили. Поліція ви де ??? Новосельського 64, патріоти тут, жуків не герой для Одеси !!! П.с. Мі нашли чудове місце для дошки жукова , це альфатор ", – написав Ганул на своїй сторінці.

В Одесі активісти демонтували останню дошку Жукову Facebook Дем'яна Ганула

В Одесі активісти демонтували останню дошку Жукову Facebook Дем'яна Ганула

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі з будівлі гуртожитку Одеського Національного університету ім. Мечникова на вулиці Новосельського, 64, 4 лютого націоналісти демонтували останній в місті барельєф Георгія Жукова.

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