"Пробили дно несколько раз": "обворовавший" туриста одесский ресторан разозлил сеть оправданием

Администрация одесского ресторана "Grand Prix", в котором гражданина Австрии "нагрели" на 10 тысяч гривен, признала, что имеет два меню с различными ценами на одни и те же блюда для разных посетителей.

При этом в ресторане отметили, что не видят ничего зазорного в том, чтобы брать с иностранцев более дорогую стоимость заказа. Соответствующий пост администрация ресторана разместила на своей странице в Facebook (чтобы почитать пост и узнать реакцию одесситов, доскролльте страницу до конца).

Одесский ресторан разозлил сеть оправданиями за специальное меню для туристов Facebook ресторана Grand Prix

"Каждый предприниматель волен сам выбирать концепцию, стратегию и тактику для своего бизнеса", – отметили в ресторане. – Никто, кроме владельцев бизнеса, не вправе вмешиваться в политику ценообразования".

"Ресторан GRAND PRIX практикует систему комбинированного дисконта. Здесь есть клубное меню постоянного гостя и меню для тех гостей, которые нам не знакомы. Почему вы хотите, чтобы я брал с иностранцев меньше денег и соответственно платил меньше налогов нашему государству?", – говорится в сообщении.

"Резюме: В ресторане Grand Prix 2 меню? ДА! Обычное и Дисконтное. - Так нельзя! - Можно!", -– написал представитель ресторана.

Отметим, что автор поста не назвался, а все негативные комментарии одесситов, возмущенных таким отношением к клиентам, сразу же удаляются, а их авторы банятся.

"Пробили дно несколько раз... Но два меню - просто последний гвоздь. Юристы консульства помогли нашему подопечному написать заявление в полицию и налоговую о факте двойного меню и невыдаче чека. Мне стыдно ходить с вами по одной Одессе...", – написал под постом Почетный консул Австрии в Одессе Андрей Ставницер.

"Та вы, ребятки, реальные п*цы", "Только г*ндоны так делают", "Стирать комментарии под своим чм*шным постом - еще большее бл*дство", "А потом к Одессе такое отношение... ну, это же Одесса...", – писали возмущенные одесситы.

Ресторан Grand Prix доволен своим отношением к иностранцам

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гражданин Австрии, пообедав в одесском ресторане, был вынужден заплатить по "специальному меню" 10 тысяч гривен (около $400). Обманутый иностранец не смог адекватно объясниться и разобраться в ситуации, поэтому заплатил требуемую сумму, а потом обратился с жалобой в Почетное консульство Австрии за помощью.

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