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7 февраля • обновлено в 08:05
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"Пробили дно несколько раз": "обворовавший" туриста одесский ресторан разозлил сеть оправданием

11.5т
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Администрация одесского ресторана "Grand Prix", в котором гражданина Австрии "нагрели" на 10 тысяч гривен, признала, что имеет два меню с различными ценами на одни и те же блюда для разных посетителей.

При этом в ресторане отметили, что не видят ничего зазорного в том, чтобы брать с иностранцев более дорогую стоимость заказа. Соответствующий пост администрация ресторана разместила на своей странице в Facebook (чтобы почитать пост и узнать реакцию одесситов, доскролльте страницу до конца).

Одесский ресторан разозлил сеть оправданиями за специальное меню для туристов

Одесский ресторан разозлил сеть оправданиями за специальное меню для туристов

Facebook ресторана Grand Prix

"Каждый предприниматель волен сам выбирать концепцию, стратегию и тактику для своего бизнеса", – отметили в ресторане. – Никто, кроме владельцев бизнеса, не вправе вмешиваться в политику ценообразования".

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"Ресторан GRAND PRIX практикует систему комбинированного дисконта. Здесь есть клубное меню постоянного гостя и меню для тех гостей, которые нам не знакомы. Почему вы хотите, чтобы я брал с иностранцев меньше денег и соответственно платил меньше налогов нашему государству?", – говорится в сообщении.

"Резюме: В ресторане Grand Prix 2 меню? ДА! Обычное и Дисконтное. - Так нельзя! - Можно!", -– написал представитель ресторана.

Отметим, что автор поста не назвался, а все негативные комментарии одесситов, возмущенных таким отношением к клиентам, сразу же удаляются, а их авторы банятся.

"Пробили дно несколько раз... Но два меню - просто последний гвоздь. Юристы консульства помогли нашему подопечному написать заявление в полицию и налоговую о факте двойного меню и невыдаче чека. Мне стыдно ходить с вами по одной Одессе...", – написал под постом Почетный консул Австрии в Одессе Андрей Ставницер.

"Та вы, ребятки, реальные п*цы", "Только г*ндоны так делают", "Стирать комментарии под своим чм*шным постом - еще большее бл*дство", "А потом к Одессе такое отношение... ну, это же Одесса...", – писали возмущенные одесситы.

Ресторан Grand Prix доволен своим отношением к иностранцам

Ресторан Grand Prix доволен своим отношением к иностранцам

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Одесситы возмущены политикой ресторана Grand Prix

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гражданин Австрии, пообедав в одесском ресторане, был вынужден заплатить по "специальному меню" 10 тысяч гривен (около $400). Обманутый иностранец не смог адекватно объясниться и разобраться в ситуации, поэтому заплатил требуемую сумму, а потом обратился с жалобой в Почетное консульство Австрии за помощью.

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Украина Одесса
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Австрияку принесли меню - он видел цены- заплатил ! в чем проблема ?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Minaev Alexey, и чек обязаны были дать. Или они пробили по кассе совсем другую сумму.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Minaev Alexey, за 10 тыс грн можно как минимум 20 чел накормить.
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