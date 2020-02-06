"Пробили дно кілька разів": одеський ресторан, який "обікрав" туриста, розлютив мережу виправданням

Адміністрація одеського ресторану "Grand Prix", в якому громадянина Австрії "нагріли" на 10 тисяч гривень, визнала, що має два меню з різними цінами на одні й ті ж страви для різних відвідувачів.

При цьому в ресторані відзначили, що не бачать нічого поганого в тому, щоб брати з іноземців дорожчу вартість замовлення. Відповідний пост адміністрація ресторану розмістила на своїй сторінці в Facebook (щоб почитати пост і дізнатися реакцію одеситів, доскрольте сторінку до кінця).

Одеський ресторан розлютив мережу виправданнями за спеціальне меню для туристів Facebook ресторану Grand Prix

"Кожен підприємець може сам вибирати концепцію, стратегію і тактику для свого бізнесу", – відзначили в ресторані. – Ніхто, крім власників бізнесу, не має права втручатися в політику ціноутворення".

"Ресторан GRAND PRIX практикує систему комбінованого дисконту. Тут є клубне меню постійного гостя і меню для тих гостей, які нам невідомі. Чому ви хочете, щоб я брав з іноземців менше грошей і відповідно платив менше податків нашій державі?", – йдеться в повідомленні.

"Резюме: В ресторані Grand Prix 2 меню? ТАК! Звичайне і Дисконтне. - Так не можна! - Можна!", – написав представник ресторану.

Відзначимо, що автор поста не назвався, а всі негативні коментарі одеситів, обурених таким ставленням до клієнтів, відразу ж видаляються, а їх автори баняться.

"Пробили дно кілька разів... Однак два меню - просто останній цвях. Юристи консульства допомогли нашому підопічному написати заяву в поліцію і податкову про факт подвійного меню і невидачу чека. Мені соромно ходити з вами по одній Одесі...", – написав під постом Почесний консул Австрії в Одесі Андрій Ставніцер.

"Та ви, хлопці, реальні п*ци", "Тільки г*ндони так роблять", "Видаляти коментарі під своїм чм*шним постом - ще більш бл*дство", "А потім до Одеси таке відношення... ну, це ж Одеса...", – писали обурені одесити.

Ресторан Grand Prix задоволений своїм ставленням до іноземців

Одесити обурені політикою ресторану Grand Prix

Одесити обурені політикою ресторану Grand Prix

Одесити обурені політикою ресторану Grand Prix

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, громадянин Австрії, пообідавши в одеському ресторані, був змушений заплатити за "спеціальним меню" 10 тисяч гривень (близько $ 400). Обдурений іноземець не зміг адекватно порозумітися і розібратися в ситуації, тому заплатив необхідну суму, а потім звернувся зі скаргою у Почесне консульство Австрії за допомогою.

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