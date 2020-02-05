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7 февраля • обновлено в 08:05
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/ Одесса в деталях

Непогода наделала беды в Одесской области: что произошло

2.3т
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Шквальный ветер и сильный ливень привел к многочисленным авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач в Одесской области.

По состоянию на 07:00 5 февраля обесточены 24 населенных пункта Одесщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Непогода в Одесской области

Непогода в Одесской области

49000.com.ua

Над возобновлением электроснабжения работают бригады Облэнерго. Движение транспорта на автодорогах региона полностью обеспечено.

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По прогнозу Украинского Гидрометцентра, начиная с вечера 5 февраля температура в Одессе начнет резко снижаться и ливень превратится в сильный снегопад, возможен транспортный коллапс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украину 5 февраля ждут метели и гололед.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
А что бы не сдувало провода выхода нет в 21 веке. Каждый год в одних и тех же областях случаются обесточивания селений по вине природы, или всё же электриков.
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