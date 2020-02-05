Непогода наделала беды в Одесской области: что произошло

Шквальный ветер и сильный ливень привел к многочисленным авариям на подстанциях и обрывам линий электропередач в Одесской области.

По состоянию на 07:00 5 февраля обесточены 24 населенных пункта Одесщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Непогода в Одесской области 49000.com.ua

Над возобновлением электроснабжения работают бригады Облэнерго. Движение транспорта на автодорогах региона полностью обеспечено.

По прогнозу Украинского Гидрометцентра, начиная с вечера 5 февраля температура в Одессе начнет резко снижаться и ливень превратится в сильный снегопад, возможен транспортный коллапс.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украину 5 февраля ждут метели и гололед.

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