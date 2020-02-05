Негода наробила біди в Одеській області: що сталося

Шквальний вітер і сильна злива призвела до численних аварій на підстанціях і обривів ліній електропередач в Одеській області.
Станом на 07:00 5 лютого знеструмлені 24 населених пункти Одещини. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Негода в Одеській області
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Над відновленням електропостачання працюють бригади Обленерго. Рух транспорту на автодорогах регіону повністю забезпечено.
За прогнозом Українського Гідрометцентру, починаючи з вечора 5 лютого температура в Одесі почне різко знижуватися і злива перетвориться в сильний снігопад, Можливий транспортний колапс.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україну 5 лютого чекають завірюхи і ожеледь.
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