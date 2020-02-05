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7 лютого • оновлено в 09:14
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Негода наробила біди в Одеській області: що сталося

2.3т
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Шквальний вітер і сильна злива призвела до численних аварій на підстанціях і обривів ліній електропередач в Одеській області.

Станом на 07:00 5 лютого знеструмлені 24 населених пункти Одещини. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Негода в Одеській області

Негода в Одеській області

49000.com.ua

Над відновленням електропостачання працюють бригади Обленерго. Рух транспорту на автодорогах регіону повністю забезпечено.

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За прогнозом Українського Гідрометцентру, починаючи з вечора 5 лютого температура в Одесі почне різко знижуватися і злива перетвориться в сильний снігопад, Можливий транспортний колапс.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Україну 5 лютого чекають завірюхи і ожеледь.

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Україна Одеса
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новини Одеси погода
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
А что бы не сдувало провода выхода нет в 21 веке. Каждый год в одних и тех же областях случаются обесточивания селений по вине природы, или всё же электриков.
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