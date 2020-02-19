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19 февраля • обновлено в 06:20
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Почти лето: синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 19 февраля

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Настоящую весеннюю погоду с круглосуточной плюсовой температурой воздуха обещают Одессе и области синоптики на 19 февраля.

Так, в среду, 19 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 11 °С выше нуля.

Синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 19 февраля

Синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 19 февраля

Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В Одесской области 19 февраля также будет переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0-5 °С тепла .Днем воздух прогреется до 14 °С со знаком "+".

На автодорогах региона ночью и утром местами туман. Видимость – 200-500 метров.

Синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 19 февраля

Синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 19 февраля

usionline

Как сообщал OBOZREVATEL, танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, не успеют убрать как минимум до первой половины августа. Собственника перевернувшегося судна обязали провести работы до 31 марта, однако в мэрии уверены, что этого не произойдет.

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Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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