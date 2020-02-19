Майже літо: синоптики потішили Одесу прогнозом погоди на 19 лютого

Справжню весняну погоду з цілодобовою плюсовою температурою повітря обіцяють Одесі і області синоптики на 19 лютого.

Так, в середу, 19 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі становитиме 3-5 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 11 °С вище нуля.

Синоптики порадували Одесу прогнозом погоди на 19 лютого Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

В Одеській області 19 лютого також буде мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі складе 0-5 °С тепла .Вдень повітря прогріється до 14 °С з позначкою "+".

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман. Видимість – 200-500 метрів.

Синоптики порадували Одесу прогнозом погоди на 19 лютого usionline

Як повідомляв OBOZREVATEL, танкер Delfi, який затонув біля одеського узбережжя в листопаді 2019 року, не встигнуть прибрати як мінімум до першої половини серпня. Власника судна, що перекинулося, зобов'язали провести роботи до 31 березня, однак в мерії впевнені, що цього не станеться.

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