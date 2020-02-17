На радость туристам: власти Одессы признали фиаско в борьбе с затонувшим танкером

Танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, не успеют убрать как минимум до первой половины августа.
Собственника перевернувшегося корабля обязали провести работы до 31 марта, однако в мэрии уверены, что этого не произойдет. Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском горсовете.
Крушение танкера в Одессе
Поэтому после 1 апреля власти будут объявлять тендерные процедуры, а весь процесс займет не менее 120 дней, то есть судно останется в акватории пляжа в разгар туристического сезона.
В связи с этим мэрия вынуждена выставить охрану в районе пляжа, чтобы обезопасить от несчастных случаев туристов, которые захотят забраться на корабль.
Директор Департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов назвал приблизительную сумму, в которую обойдется пост охраны. Чтобы его оборудовать, понадобится не менее 35 тысяч гривен. Также предполагается взять на работу восьмерых сотрудников охраны, которые будут работать в режиме "сутки через трое" и получать 8 тысяч гривен зарплаты каждый.
Судьба затонувшего танкера Delfi
Итого только на обустройство поста охраны и зарплату сотрудникам из городского бюджета необходимо будет выделить 99 тысяч гривен.
Затем необходимо купить моторную лодку или катер для водного патрулирования, стоимость которого уточняется, а также предусмотреть не менее 30 тысяч гривен на заправку его горючим на период курортного сезона.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Кораблекрушение танкера в Одессе сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
К месту крушения корабля до сих пор ходят тысячи одесситов – охотников за захватывающими селфи. Танкер Delfi стал "изюминкой" Одессы на Google Maps и популярной туристической достопримечательностью.
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