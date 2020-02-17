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17 февраля • обновлено в 16:16
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/ Одесса в деталях

На радость туристам: власти Одессы признали фиаско в борьбе с затонувшим танкером

2.3т
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Танкер Delfi, который затонул у одесского побережья в ноябре 2019 года, не успеют убрать как минимум до первой половины августа.

Собственника перевернувшегося корабля обязали провести работы до 31 марта, однако в мэрии уверены, что этого не произойдет. Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля, во время аппаратного совещания в Одесском горсовете.

Крушение танкера в Одессе

Крушение танкера в Одессе

Поэтому после 1 апреля власти будут объявлять тендерные процедуры, а весь процесс займет не менее 120 дней, то есть судно останется в акватории пляжа в разгар туристического сезона.

В связи с этим мэрия вынуждена выставить охрану в районе пляжа, чтобы обезопасить от несчастных случаев туристов, которые захотят забраться на корабль.

Директор Департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов назвал приблизительную сумму, в которую обойдется пост охраны. Чтобы его оборудовать, понадобится не менее 35 тысяч гривен. Также предполагается взять на работу восьмерых сотрудников охраны, которые будут работать в режиме "сутки через трое" и получать 8 тысяч гривен зарплаты каждый.

Судьба затонувшего танкера Delfi

Судьба затонувшего танкера Delfi

Итого только на обустройство поста охраны и зарплату сотрудникам из городского бюджета необходимо будет выделить 99 тысяч гривен.

Затем необходимо купить моторную лодку или катер для водного патрулирования, стоимость которого уточняется, а также предусмотреть не менее 30 тысяч гривен на заправку его горючим на период курортного сезона.

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Тема
Крушение танкера Delfi у Одессы
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы туристы
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы не по части работать, ониж скачут и пышаются!
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